Набережная реки Миасс в Челябинске станет рекреационной зоной

Особым статусом наделили левый берег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Набережная реки Миасс получит статус рекреационной зоны. Такое решение приняли на заседании Гордумы во вторник, 28 марта.

— В градостроительный регламент добавить новую территориальную рекреационную зону А15, внести изменения в статус национального зонирования в части установления зоны А15 на территории набережной реки Миасс — левый берег в границах от улицы Кирова до плотины Шешневского водохранилища, — зачитал в докладе главный архитектор города Павел Крутолапов.

Левый берег — та часть города, где находятся Цирк и «Академ».

Он отметил, что протяженность набережной реки Миасс в черте города — от Шершней до Каштакского бора — составляет 60 км. В основу общей концепции ее благоустройства заложено четыре принципа: проницаемость, открытость, разнообразие функций и экологичность.

Участники заседания уточнили: поможет ли принятое решение оградить набережную от застройки офисами, упомянув недавние публичные слушания по офису «Транснефти». Но, как оказалось, у этой территории довольно большой перечень видов разрешенного использования: спортивные площадки, общественное питание, деловое управление, развлекательные мероприятия. Сама же набережная будет рекреационной зоной интенсивного общественного использования.

— Наша задача привлекать инвесторов на набережную. Мы очень долго будем строить, если не будет внебюджетных средств. Мы сейчас обсуждаем не конкретный объект, а по повестке двигаемся, — отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

Отметим, что документацию по офису Университетской набережной вынесли на комиссию. А жителей, которые выступали против, пригласили на прием к главному архитектору.

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