В Челябинской области внедрили аналог федеральной промышленной ипотеки

Челябинская область внедрила собственный аналог федеральной промышленной ипотеки. По сути, это то же самое, что жилищный кредит, но только с производственными мощностями в залоге, пишет паблик о событиях в области «Челябушка».

В ФРП уверяют: такую меру поддержки бизнес действительно ждал. Главным образом программа ориентирована на малых и средних предпринимателей. Льготные займы по 50 миллионов рублей максимум под 3-5% выдают на строительство/реконструкцию площадей или на покупку торгового помещения со ставкой ЦБ РФ. Другие важные параметры: срок до семи лет и возможность взять сумму до 80% от общей стоимости проекта.

— Первой в Фонде развития промышленности должны одобрить заявку «Модерн Гласс» — это успешное стекольное предприятие с планами на новый завод. А вот один из первых в стране ипотечных промкредитов получила компания «Альтернатива» из Трёхгорного, выпускающая металлоконструкции для вентилируемых фасадов, — говорят авторы телеграм-канала. — После утечки иностранных брендов с рынка наши фирмы активно осваивают опустевшие ниши, а значит, стимулируют рост экономики.