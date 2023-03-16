На Южном Урале утвердили меры обращения с бездомными собаками

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На Южном урале вступил в силу документ, который утверждает порядок «предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан на территории Челябинской области». Приказ подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», документ призван снизить риск нападений бродячих собак. Среди утверждённых мер — запрет на уличный прикорм, строительство будок и провокацию агрессии.

Параллельно вступили в силу свежие правила и у служб по отлову: не выпускать животных возле домов, парков, школ, магазинов.

— Если реакция общества на ограничения пока не проявилась, то вот подрядчики требования уже называют трудновыполнимыми, ссылаясь на понятие ареала обитания. Ещё говорят, что более 70% запросов обрабатывается вхолостую, поскольку к приезду бригад стаи разбегается, а люди просто не в курсе, как грамотно составить заявку, — комментируют авторы канала. — В общем, похоже, у горожан, в том числе сердобольных и обеспокоенных, с этими документами формируется своя зона ответственности, пусть и неформальная. Придётся учиться проходить мимо голодных дворняг без жалости, не злить их и правильно сообщать куда следует.