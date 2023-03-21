Челябинские предприниматели изобрели сушилку для одежды

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Чудеса изобретательности от челябинцев: местные предприниматели запатентовали сушилку для одежды под применение во фронтовых реалиях. Как передаёт паблик о жизни региона «Челябушка», пару экземпляров произвели на пробу, но при соответствующем запросе сделают ещё.

Конструкция состоит из алюмокомпозитного листа, стандартной вешалки и электрического провода. Пустая сушилка нагревается до 45 градусов и даже годится в качестве отопительного прибора, а с вещами температура растёт до 75 градусов.

— Весной в дождливые дни солдатам на фронте это ноу-хау однозначно облегчит выполнение боевых задач, — рассуждают авторы канала. — В бытовом смысле — хотя бы не заморачиваться с тем, как просушить одежду, пока думаешь о стратегии защиты.