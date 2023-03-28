Нестерпимо хотелось на море: в Челябинске мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать в Сочи

Поездка в Сочи останется для угонщика неисполнимой мечтой (возможно, на годы) Фото: Олег УМАРОВ

В Челябинске с поличным поймали угонщика. Мужчина разбил боковое стекло старенькой «Нивы» и пытался завести двигатель. Бдительные очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники МВД остановили похитителя, когда тот уже пытался выехать с парковки. Это оказался 28-летний ранее судимый житель Свердловской области.

— Он пояснил, что приехал в Челябинск погулять по городу, а потом решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать на нем до города Сочи и отдохнуть у моря, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Вместо пляжа мужчина оказался в отделе полиции. В отношении него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении машиной без цели хищения. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, так что до Сочи в ближайшее время он не доберется. За попытку воспользоваться чужим автомобилем свердловчанину грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. «Ниву» полицейские вернули хозяину.

Напомним, в Челябинске пришлось задержаться еще одному путешественнику. Мужчина решил переехать из Подмосковья на Алтай, не потратив ни копейки, но совершил опрометчивый шаг на челябинском вокзале.

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