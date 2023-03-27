Челябинцы смогут сдать блистеры от таблеток на переработку

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Новый эксперимент с приставкой «эко» запускают в Челябинске, сообщает телеграм-канал «Челябушка». В аптеках (правда, пока лишь государственных) поставят корзинки под блистеры от таблеток, которые впоследствии будут использованы в изготовлении… подоконников.

— На наш вкус, проект не менее нужный, чем сбор батареек — давно пора перестать мусорить пластиковыми упаковками на свалках. К тому же, родился он в коллаборации общественников и чиновников: обслуживание контейнеров берёт на себя легендарная «Разделяйка», а установка возможна в филиалах «Областного аптечного склада» по договорённостям с правительством региона, — рассуждают авторы канала. — Впрочем, никто не запрещает присоединиться к этой оригинальной акции частным аптекам — если приглядеться, то здесь есть и манёвры для пиар хода, и признаки замкнутого цикла, и ответственность бизнеса за экологию.