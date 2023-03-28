Рыбачили два дня по 7 часов: в Челябинской области прошел чемпионат по ловле на блесну со льда

Фото предоставлено Федерацией рыболовного спорта Челябинской области

На озере Увильды прошел чемпионат Челябинской области по ловле на блесну со льда. Организатором стала Федерация рыболовного спорта Челябинской области. Чемпионат собрал рекордный кворум — 21 команду из трех регионов: республики Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей. Всего 63 спортсмена, среди них неоднократные победители и призеры чемпионатов и кубков России.

— Погода порадовала: +8, но во втором туре было немного ветрено. Так же хочу отметить, что в связи с аномально ранней весной, лед уже сухой, и по нему как по асфальту очень комфортно передвигаться, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин. — Два дня по 7 часов спортсмены ловили рыбу. В зачет принимались окунь без размера и щука от 30 см. Но забегая вперед, скажу, что щучки в отличии от тренировочных дней, во время туров были только менее 30 см.

Зоной лова является весь водоем. С командой все 7 часов ходит судья, который наблюдает за спортсменами, за соблюдением правил, чтоб все участники были в равных условиях. Спортсмен должен использовать флажок, для обозначения рабочей лунки, можно пользоваться только одной удочкой оснащенной блесной не менее 25 мм, запрещено сближаться с другими командами и так далее.

В упорной борьбе, призовые места распределились следующим образом:

Биг-Фиш — Борзиков Вячеслав, поймал окуня весом 311гр.

В личном зачете:

1 место — Деграф Олег (МС), 17936 гр Челябинск

2 место — Косенков Антон (МС), 17430 гр Екатеринбург

3 место — Скочигоров Андрей (КМС), 17710 гр Миасс

Командный зачет:

1 место — «Метеор» — Яшков, Деграф, Шлыков — 49620 гр, Челябинск

2 место — «УМПО-Гастелло» — Ковязин, Ахметзянов, Попов — 48172 гр, Уфа

3 место — «Инсайт» — Швецов, Чепрасов, Мамонов — 45477 гр, Екатеринбург

Почетный переходящий кубок, до следующего чемпионата Челябинской области остался у команды «Метеор»