Алексей Текслер попросил жителей Челябинской области писать ему о проблемных участках дорог

Пока рабочие проводят ямочный ремонт. Фото: пресс-служба губернатора.
Дорожники Челябинской области до 2 апреля должны приступить к ремонту. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
— Зима обнажила проблемные участки, вижу это в своих поездках и по вашим сообщениям, — написал в своем телеграм-канале глава региона. — Поручил дорожным службам начать работы.
Также на этой неделе полноценно начнут работу асфальтовые заводы. До конца месяца Алексей Текслер намерен посетить самые проблемные участки, а для этого попросил жителей региона сообщить ему адреса.
— Пишите мне, будем реагировать, — обратился к южнуральцам губернатор.
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