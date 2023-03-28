Троллейбусы, которые производят в Челябинске, проверили на безопасность

Все новые троллейбусы - низкопольные Фото: Ольга ЩАПИНА

Выпускаемый в Челябинске троллейбус «Синара-6254» получил сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Это документ, который подтверждает, что технические характеристики машины безопасны и законны.

Как рассказали в пресс-службе холдинга «Синара – Транспортные Машины», внутренние и внешние системы троллейбуса тестировали почти 8 месяцев. Новую модель электротранспорта изучали в специальной подмосковной лаборатории и на полигоне в Минске. Испытали тормозную систему, стекла, шины и фары, сиденья и поручни. А еще измерили уровень шума в салоне.

Напомним, 10 марта официально открыли «Челябинский завод городского электрического транспорта». Он будет выпускать троллейбусы модели 6254 и электробуса «Синара-6253». Первую партию машин собирают для обновления челябинского троллейбусного автопарка.

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