Южноуральские выпускники смогут пройти предварительные прослушивания в ГИТИС онлайн

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для будущих актеров из Челябинской области в рамках федерального образовательного проекта МТС «Поколение М». Мероприятия пройдут 6 и 7 апреля в онлайн-формате – впервые на цифровой платформе Webinar от МТC. По итогу предварительных прослушиваний самые талантливые выпускники Южного Урала будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Фото: МТС

На первом этапе актерам-абитуриентам, желающим принять участие в прослушиваниях, предстоит подготовить программу, которая включит басню, стихотворение и прозу. Дополнительно на вступительных экзаменах проверяется музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актёра. Оценит таланты поступающих из Челябинской области старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева.

Перед началом прослушиваний 6 апреля пройдет образовательный мастер-класс для тех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Также Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь и движения, а также поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

«На Южном Урале живет много талантливых ребят, которые ежегодно участвуют в нашем образовательном проекте «Поколение М» и заявляют о себе на всю страну – завоевывают призовые места в конкурсах и покоряют наставников проекта. Театральное направление – не исключение. Уже несколько лет подряд южноуральские выпускники подключаются к нашим онлайн-прослушиваниям и получают рекомендации на поступление от преподавателей ГИТИСа. Это не только выпускники из Челябинска, но и из других городов нашей области – Копейска, Озерска и Кыштыма. Один из них – Артем Зеленин – получил рекомендацию на поступление и сейчас учится в ГИТИСе. Мы продолжаем поддерживать наших ребят, давая им возможности для развития, и приглашаем всех творческих подростков на мастер-класс и прослушивания от актрисы и преподавателя с большим опытом Екатерины Николаевой», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Чтобы записаться на прослушивания, нужно зарегистрироваться по ссылке, после чего каждый участник получит приглашение на творческую онлайн-встречу и индивидуальное время для кастинга. Участие бесплатное.