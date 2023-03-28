В Челябинской области прогнозируют похолодание до -7, дождь и гололед

Удивительное для марта тепло сменится похолоданием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинской области предупреждают о дожде и гололеде. Погода испортится уже в ночь на среду 29 марта. Осадки начнутся в большинстве районов региона. Сильнее они окажутся в горах. Там к дождю может прибавиться мокрый снег, а местами дороги станут скользкими.

Дожди продолжатся и днем 29 марта. В северной части Челябинской области они будут небольшими, а в южной усилятся до умеренных. При этом после ночного похолодания до -2 днем воздух прогреется только до +4, +9 градусов.

В четверг и пятницу существенных осадков специалист не ожидают. По ночам температура воздуха станет опускаться до -2, -7 градусов, а в дневное время прогнозируют от +3 до +10.

К 30 марта ветер стихнет и станет неустойчивым. «Просыпаться» он будет лишь отдельными резкими порывами до 12 метров в секунду.

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