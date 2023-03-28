Начала свидание с оплеухи: как прошла первая встреча льва Север-Алая и львицы Киары в челябинском зоопарке

Льва больше заинтересовали игрушки. Фото: Челябинский зоопарк.

В Челябинском зоопарке прошло первое свидание молодых львов. Север-Алая пустили в вольер к красавице Киаре. И та сразу пошла в атаку! Только не очаровывала, а дала лапой по морде за непрошенный визит.

«Парень» не растерялся, а отвлекся на игрушки и сразу потерял интерес к невесте.

– Сева гонял шар для боулинга и канистру, грыз бревно и увлекся очередным валенком, – рассказали в зоопарке.

Киара сначала испугалась, а потом возмутилась: ведь лев пришел к ней, а в итоге отвлекся на игрушки.

– Взглянув со всех сторон, львица все же оценила привалившее к ней «счастье» и сделала несколько попыток пойти на контакт, – отмечают в зоопарке.

Львица даже потрогала льва за хвост, но Севе было уже не до нее. Поэтому подростки-львы разделили игрушки и разошлись по вольерам.

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