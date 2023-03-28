Челябинскому генералу МВД пожаловались на нелегальную парковку возле автосервиса

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В здании ГУ МВД России по Челябинской области состоялся прием граждан. На встречу с главным полицейским Южного Урала генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым пришли жители со всего региона. Каждый из них смог рассказать о своих проблемах и получить ответы на наболевшие вопросы.

Среди пришедших на прием был житель Челябинска. Он пожаловался на стоянку возле автосервиса в Тракторозаводском районе. По его словам, приезжающие на парковку грузовики создают неудобства для горожан.

Узнав о проблеме, Михаил Скоков поручил руководителям подразделений лично выехать на указанную автостоянку и провести встречи с жильцами близлежащих домов, а также выяснить, имеют ли место факты нарушения их законных прав. Кроме того, он дал указание встретиться с представителями администрации, установить, законно ли осуществляют свою деятельность представители парковки. Руководитель полицейского главка обозначил подчиненным, что проблема должна быть решена в короткие сроки.

Среди пришедших на прием были и те, кто просил генерала уделить более пристальное внимание их обращениям, провести детальную проверку изложенных в сообщениях сведений. Михаил Скоков заверил южноуральцев, что полицейские подробно изучат все имеющиеся материалы, досконально разберут ситуации и примут обоснованные решения в соответствии с законодательством.

— По каждому случаю начальник Главка дал подчиненным поручение оценить все детали и обстоятельства, вникнуть во все нюансы и самое главное, квалифицированно и подробно разъяснить гражданам содержание проделанной работы. В кратчайшие сроки по всем обращениям должны быть приняты решения, основанные на принципах прозрачности и законности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Прием граждан главным полицейским Южного Урала Михаилом Скоковым проводится регулярно. Прийти на встречу может каждый южноуралец со своей проблемой или предложением. Ограничений по длительности приема нет – все записавшиеся обязательно встретятся с главой ведомства.

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