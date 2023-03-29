В Челябинске изменят телефон для жалоб на бездомных животных

Диспетчер будет принимать звонки по новому номеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске изменят номер телефона, по которому принимают заявки на отлов бездомных животных. Об этом предупредили в мэрии Челябинска.

До 5 апреля включительно жалобы на бродячих собак продолжат собирать по телефону 8-931-106-67-65. А с 6 апреля обращения начнут принимать по другому номеру: 8-922-520-44-53.

Напомним, в Челябинске бездомных животных после отлова и стерилизации запретили выпускать на свободу рядом с дворами, парками и детскими площадками. Проблема в том, что животные все равно возвращаются на привычные территории.

– У нас были случаи, когда собаки после отлова в приюте, разрывали железные клетки в клочья и убегали в привычный район за 20-30 км. При этом сама по себе собака не была агрессивной, — жалуется подрядчик по отлову бродячих собак.

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