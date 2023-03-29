В июне и августе будут дожди: в Челябинской области аграрии корректируют планы из-за погоды

Март в Челябинской области оказался очень теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области раньше обычного срока начнут посевную кампанию. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

— Сейчас в северной части области снег сходит очень быстро, на юге его больше. Тем не менее, ожидается, что полевой сезон в этом году начнем на неделю раньше, — рассказал глава министерства Алексей Кобылин.

Аграрии ориентируются на прогноз российского гидрометцентра, по которому с апреля по сентябрь температура воздуха на Южном Урале должна быть в пределах нормы. Немного более дождливыми, чем обычно, окажутся июнь и август.

По данным минсельхоза, сейчас к новому сезону готовы 87% пахотных тракторов и 86% полевых машин, почти 100% необходимого зерна. В хозяйствах региона сейчас покупают недостающие семена картофеля, овощей и масличных.

Напомним, март на Южном Урале оказался таким теплым, что подснежники начали цвести на три недели раньше обычного.

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