Чем ближе лето, тем больше развлечений: в челябинском парке Гагарина меняют график работы аттракционов

Фото: управление культуры Челябинска

Аттракционы в челябинском парке имени Гагарина с 27 марта перешли на ежедневный режим работы. Прокатиться на каруселях и колесе обозрения можно с 11:00 до 19:00.

В администрации парка сообщают, что с 1 апреля время работы развлекательных площадок продлят на два часа. Они будут открываться в 10:00, а закрываться в 20:00.

А с начала мая, когда еще больше челябинцев устремятся по вечерам на прогулки, аттракционы будут доступны с 10:00 до 22:00. По такому графику они проработают все лето.

Напомним, прошлым летом в парке заработало новое колесо обозрения. Оно поднимает пассажиров в высоту на 28 метров.

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