В Челябинске от маршрутки на ходу отвалилось колесо

Маршрутка поехала в одну сторону, колесо покатилось в другую. Фото: Интерсвязь

В Челябинске маршрутный микроавтобус №91 на ходу потерял переднее колесо. Это случилось вечером 28 марта на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов. Инцидент сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как маршрутка выезжает на перекресток и останавливается. Отвалившееся колесо катится в сторону до самого тротуара, лишь по удачному стечению обстоятельств не задевая другие машины или пешеходов.

Сломавшийся микроавтобус покинули 10 пассажиров. Судя по тому, что все ушли самостоятельно, обошлось без серьезных травм.

Около часа маршрутка простояла посреди перекрестка. Затем кое-как смогла отъехать немного в сторону. Водитель стал ждать помощи. Поставить машину на колеса удалось спустя еще полтора часа, после этого она покинула место происшествия.

Ранее в Челябинской области оторвавшееся от микроавтобуса колесо угодило в ехавшую навстречу машине.

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