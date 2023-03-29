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НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:54

«А потом жалуются, что их кусают»: в Челябинске сняли на видео школьников, которые кидали камни в бездомных собак и убегали

В Челябинске школьники кидали камни в бездомных собак и убегали через дырку в заборе
Олег КОСТЕНКО
Дети дразнят собак через забор. Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ / vk.com

Дети дразнят собак через забор. Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ / vk.com

В Тракторозаводском районе Челябинска школьники решили сыграть в опасную «игру» — они кидали палками в бродячих собак, а потом убегали от них через дырку в заборе. Издевательства попали на видео.

— Дети дразнят собак, а потом жалуются, что их кусают. Они играют уже полчаса, камни кидают. Весело? Кто следующий будет покусан и по чьей вине? — задается вопросом автор видео.

Жители ЧТЗ о стае знают и жалуются, что облаять собаки могут кого угодно — и играющих школьников, и проходящих мимо взрослых.

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