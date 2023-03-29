В Челябинской области поселок затопило талыми водами

Фото vk.com/tekslerpomogi

В Челябинской области затопило поселок Рассвет. В мини-озеро превратилась дорога между домами. Жители рассказали, что из-за ушедшей под воду дороги не могут выехать из поселка. Причиной проблемы стал не прорыв трубы или выход реки из берегов, а тающий в полях за домами снег.

— От районного центра, села Фершампенуаз 11,6 км. И зимой (задувает дороги, люди не могут выезжать на работу и обратно), и весной, и осенью выезд и въезд ограничены, — пожаловались южноуральцы в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ» во ВКонтакте. — Такси отказываются ехать, так как не хотят портить автомобиль.

В администрации Нагайбакского района сообщили, что потоп в Рассвете случился из-за замусоривания водоотводящей трубы на въезде в поселок. Сотрудники коммунальных служб прочистили эту трубу, и вода постепенно стала уходить.

В региональном ГУ МЧС подтвердили, что после работ по очистке вода ушла с дороги.

Однако проблемы остались в других районах Челябинской области.

— В настоящее время есть локальные места перелива талых вод через дороги местного значения в Брединском и Силами Главного управления МЧС России по Челябинской области и муниципалитета организован мониторинг за обстановкой, выставлены наблюдательные посты.

Фото: vk.com/tekslerpomogi

В соцсетях жители Челябинской области рассказывают, что не знают, как выйти из своих домов из-за огромных луж. С такой проблемой столкнулись в поселке Плановый в Южноуральске и поселке Лазурном в Красноармейском районе.

— В первый дождь нас затопило, вода пошла в огороды и под фундамент домов, — рассказали жители Лазурного. В ситуации они винят рабочих, в прошлом году неправильно проложивших по улице пешеходную дорожку.

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