Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:50

Отправила в нокаут одним ударом: челябинка избила школьницу, чтобы украсть ее мобильный телефон

Суд вынес приговор челябинке, которая избивала людей и воровала телефоны на остановках
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Школьница с телефоном стала жертвой неадекватной челябинки

Школьница с телефоном стала жертвой неадекватной челябинки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске вынесли приговор 35-летней женщине, которая избивала людей на остановках и воровала их телефоны. Известно минимум о двух таких случаях, которые произошли в августе прошлого года. Первый раз ее жертвой стала челябинка, которая ждала электричку на остановке в Советском районе. Неадекватная дамочка толкнула пострадавшую, вырвала телефон из рук и убежала.

Через несколько недель ситуация повторилась на этом же месте, только досталось уже школьнице. Девочка сидела с телефоном на скамейке, когда к ней подошла грабительница. Она ударила школьницу по шее так сильно, что та потеряла сознание. Женщина схватила ее телефон и скрылась. А потом еще зашла в мобильный банк и перевела 3 тысячи рублей со счета пострадавшей.

В итоге расхитительницу мобильников задержали, ей пришлось отвечать за грабеж и кражу.

— Окончательно виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Советском районном суде.

Известно, что у осужденной есть несовершеннолетние дети. Свою вину она признала частично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru