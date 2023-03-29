Отправила в нокаут одним ударом: челябинка избила школьницу, чтобы украсть ее мобильный телефон

Школьница с телефоном стала жертвой неадекватной челябинки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске вынесли приговор 35-летней женщине, которая избивала людей на остановках и воровала их телефоны. Известно минимум о двух таких случаях, которые произошли в августе прошлого года. Первый раз ее жертвой стала челябинка, которая ждала электричку на остановке в Советском районе. Неадекватная дамочка толкнула пострадавшую, вырвала телефон из рук и убежала.

Через несколько недель ситуация повторилась на этом же месте, только досталось уже школьнице. Девочка сидела с телефоном на скамейке, когда к ней подошла грабительница. Она ударила школьницу по шее так сильно, что та потеряла сознание. Женщина схватила ее телефон и скрылась. А потом еще зашла в мобильный банк и перевела 3 тысячи рублей со счета пострадавшей.

В итоге расхитительницу мобильников задержали, ей пришлось отвечать за грабеж и кражу.

— Окончательно виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в Советском районном суде.

Известно, что у осужденной есть несовершеннолетние дети. Свою вину она признала частично.

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