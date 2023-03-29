Обвиняемых во взятках преподавателей челябинского педуниверситета оставили под домашним арестом

Преподавателей вуза поймали на взятках от студентов. Фото: ЮУрГГПУ

В Челябинске суд продлил домашний арест для проректора по экономике и заместителя директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ. Их обвиняют в получении взятки.

Следствие считает, что Павел Рябчук и Антон Семченко брали деньги со студентов за сдачу экзаменов. В общей сложности речь идет о сумме не менее 77 500 рублей. На взятках руководителей вуза поймали сотрудники ФСБ.

— Суд продлил обвиняемым домашний арест на 1 месяц до 30 апреля 2023 года, сохранив наложенные запреты и ограничения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Рябчука и Семченко задержали в конце января. Силовики провели обыски в здании педуниверситета, а преподавателей временно посадили в изолятор. Затем суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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