Занесло: в Челябинске грузовик развернулся поперек дороги и врезался в ограждение

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске днем 29 марта произошла авария с тяжелым грузовиком.

Как рассказали в ГИБДД города, 48-летний водитель Scania не справился с управлением и допустил занос. Грузовик развернулся поперек проезжей части и столкнулся с металлическим разделительным ограждением.

В ДТП никто не пострадал.

Напомним, днем ранее в Челябинске от маршрутки на ходу отпало колесо. Происшествие попало на видео.

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