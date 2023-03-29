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НовостиПроисшествия29 марта 2023 11:20

Занесло: в Челябинске грузовик развернулся поперек дороги и врезался в ограждение

В Челябинске грузовик врезался в дорожное ограждение
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске днем 29 марта произошла авария с тяжелым грузовиком.

Как рассказали в ГИБДД города, 48-летний водитель Scania не справился с управлением и допустил занос. Грузовик развернулся поперек проезжей части и столкнулся с металлическим разделительным ограждением.

В ДТП никто не пострадал.

Напомним, днем ранее в Челябинске от маршрутки на ходу отпало колесо. Происшествие попало на видео.

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