Задача минимум выполнена: челябинские волейболистки «Динамо-Метар» вышли в плей-офф чемпионата Суперлиги

Для «Динамо-Метар» юбилейный 50 сезон получился ярким и насыщенным на события. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

Этот год для «Динамо-Метар» юбилейный. Для женского клуба это уже 50-й сезон в чемпионатах страны, и он получился ярким и насыщенным на события.

Главный тренер клуба Александр Кошкин привел такую статистику. Так после 25-летнего перерыва «Динамо-Метар» вышел в «Финал четырех» Кубка России, в котором завоевал бронзовые медали. А в этом сезоне клуб уверенно вышел в плей-офф, заняв шестое место в регулярном чемпионате. Команда в этом сезоне одержала 15 побед. Для сравнения: два года назад «Динамо-Метар» за весь сезон лишь четыре раза праздновал победы, а в предыдущем – только девять.

Если отмечать персоналии, то, к примеру, центральная блокирующая Дарья Малыгина в этом сезоне стала лучшей в своем амплуа в чемпионате Суперлиги: на ее счету 120 блоков (предыдущий показатель равнялся 106 блокам).

Игроки команды Мария Самойлова, Ольга Ефимова, Кристина Лавнова, Ольга Яргычова, Дарья Малыгина и Ангелина Сперскайте не раз отмечались как лучшие в своем амплуа Всероссийской федерацией волейбола, попадая в символическую сборную туров.

В сезоне 2022/2023 клуб заметно увеличил свою активность в работе с болельщиками. На каждом матче кроме спортивного шоу в фойе болельщикам предлагаются развлекательные программы, в которых с удовольствием участвуют и взрослые, и юные волейбольные болельщики. Клуб также активно поддерживает проведение детско-юношеских соревнований. В декабре 2022-го впервые организован «Кубок Динамо-Метар» среди школ Металлургического района. Клуб поддерживает Областную Школьную лигу по волейболу. Городской финал на призы ЖВК «Динамо-Метар» состоялся в феврале 2023 года, а уже 23-го апреля с участием клуба пройдет Областной финал школьных соревнований.

Последний матч «регулярки» челябинки проведут 1-го апреля в Туле с местной «Тулицей». После окончания предварительного этапа восемь сильнейших клубов российской Суперлиги в серии плей-офф определят победителей и призеров чемпионата.

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