ФСБ проводит учения в Челябинске по предотвращению терактов в вузах и школах

В ходе учений задействованы все ресурсы. Фото: УФСБ России по Челябинской области

В одном из образовательных учреждений Советского района Челябинска стартовали антитеррористические учения, которые были организованы ФСБ. В них принимают участие все силовые структуры региона. Учения проходят с 29 по 30 марта.

— Антитеррористические учения нацелены на создание эффективных мер безопасности и строгого пропускного режима в образовательных организациях, а также на профилактические мероприятия, направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья учащихся, — объяснили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Фото: УФСБ России по Челябинской области

В ходе тренировок будут отработаны действия по пресечению теракта в образовательных учреждениях. Работу участников оценивают руководитель учений, начальник УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов и группа посредников из силовых структур.

Оперативный штаб Челябинской области просит южноуральцев соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования правоохранителей в районе проведения учений.

Фото: УФСБ России по Челябинской области

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