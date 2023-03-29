Из-за паводка затопило поселок на Аркаиме в Челябинской области

Туристическое место затопило из-за паводка. Фото: Аркадий Шохин

В Челябинской области из-за паводка затопило поселок Александровский на Аркаиме. Об этом сообщили жители. Судя по фотографиям, которые они сделали, из-за воды теперь невозможно добраться до некоторых зданий. Кроме этого, затопило подход к лестнице, по которой туристы обычно поднимаются, чтобы увидеть с высоты Аркаимскую долину.

Такое случается в Аркаиме далеко не в первый раз. Река Большая Караганка разливается здесь буквально каждый год, но в этот раз уровень воды впечатлил многих. По словам жителей, похожий потоп случался в 2000 году — тогда вода поднялась еще на полметра выше, чем сейчас.

Такая ситуация сейчас в поселке Александровский. Фото: Аркадий Шохин

Журналист КП-Челябинск направил в МЧС запрос по ситуации в поселке Александровский. Мы опубликуем ответ как только его получим.

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