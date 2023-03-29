В Челябинской области более 4 тысяч детей перешли на семейное обучение

При переводе детей на семейное обучение родителям следует посоветоваться со школьным психологом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области существенно выросло число детей, которые находятся на семейном обучении. Пять лет назад их было 1641, а сейчас составляет 4196. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.

В большинстве случаев на семейном обучении находятся дети со слабым здоровьем. Кроме того, бывают ситуации, когда родители хотят контролировать качество получаемых знаний и сами подбирают педагогов. Также есть определенный процент тех, кто обучается дома из-за убеждений семьи.

— В некоторых ситуациях ребенку действительно может быть лучше дома, и я знаю такие примеры среди своих знакомых. С другой стороны, в школе ученик может получить те сценарии в части социальной адаптации, которых в домашних условиях быть не может, — отмечает Ирина Гехт.

Первый-вице губернатор подчеркивает, что при переходе на семейное обучение родителям нужно тщательно изучить этот вопрос. Прежде всего, следует посоветоваться со школьным психологом. По словам Ирины Гехт, социальные навыки для учеников имеют не меньшее, а порой и большее значение, чем набор теоретических знаний.

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