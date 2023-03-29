В Госавтоинспекции Челябинской области призвали воздержаться от поездок в сторону Орска

Для автомобилистов закрыли проезд по мосту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 29 марта, на 69 км автодороги Орск — Шильда — граница Челябинской области закрыли движение для автомобилистов. Причиной стало повреждение несущей конструкции моста через реку Джуса. Сейчас на участке ведется ремонт, а в Госавтоинспекции Челябинской области просят южноуральских автомобилистов воздержаться от поездок в сторону Орска.

В случае если этого сделать не получается, то водители могут поехать в объезд. Для них открыты следующие участки дорог:

— п. Новоорск - с. Караганка - с. Карабутак - п. Адамовка - п. Теренсай;

— п. Новоорск - с. Караганка - с. Карабутак - п. Адамовка - п. Шильда;

— г. Орск - п. Домбаровский - г. Ясный - с. Комарово - п. Адамовка - п. Теренсай;

— г. Орск - г. Гай - с. Новониколаевка - с. Акъяр (Р. Башкортостан).

Источник: правительство Оренбургской области

Напомним, на мосту через реку Джуса ведется реконструкция. Согласно условиям договора, подрядчик должен завершить все работы в конце июня текущего года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru