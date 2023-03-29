Водитель фуры сбил насмерть пешехода на проспекте Ленина в Челябинске

Фото: vk.com/achnov
В Челябинске водитель фуры сбил насмерть пешехода. ДТП произошло около пяти часов вечера возле дома №12 на проспекте Ленина.
По данным городской Госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В этом момент его сбил 55-летний водитель большегруза Mercedes. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Этим же вечером также произошла авария на улице Кулибина. Там женщина за рулем Nissan сбила двух подростков на электросамокате. Всех участников ДТП с травмами доставили в больницу.
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