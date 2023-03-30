Житель села в Челябинской области выиграл в лотерею миллион рублей

Миллион достался жителю Чесмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель села Чесма выиграл миллион рублей. Приз ему принесло участие в лотерее.

Как рассказали в пресс-службе УФПС по Челябинской области, чесменец купил выигрышный билет в сельском почтовом отделении за 100 рублей. Билет относился к праздничному, посвященному 8 марта розыгрышу лотереи «Мечталлион».

Чесменцу досталась редкая удача, большинству участников лотереи так не повезло: из 2,7 млн билетов всего 44 принесли своим обладателям выигрыши свыше миллиона рублей. Владельцы 1,8 млн билетов не получили даже самый распространенный минимальный приз в 100 рублей.

Ранее 3,5 млн рублей в лотерею выиграла продавщица сантехники из Челябинска.

Кстати, в регулярном участии в лотереях и азартных играх признались всего 1,8% челябинцев.

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