В центре Челябинска среди мусора нашли фотографию столетней давности

Фото: Елена Штефан

В центре Челябинска в мусорный бак выбросили старинный снимок. Черно-белую фотокарточку заметил и спас от уничтожения краевед Вениамин Пухов. Как сообщает Hornews.com, фотографии не меньше 100 лет.

На снимке — мужчина и женщина, возможно, супружеская пара. Одежда указывает на то, что мужчина был коллежским регистратором — мелким чиновником. Фотографию сделали не в Челябинске, а на территории современной Пензенской области, в городе Белинском (до 1948 года он назывался Чембар). Фотоателье, которое посетили мужчина и женщина, работало в 1903-1924 годах.

Фото: Елена Штефан

По мнению специалистов, состояние фотокарточки делает ее не очень ценной для коллекционеров. Маловероятно, что удастся что-то выяснить о запечатленных на снимке людях. Но краеведы все же не теряют надежды, что кто-то сможет узнать на фото своих предков или их знакомых.

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