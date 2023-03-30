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НовостиОбщество30 марта 2023 5:29

Пункт пропуска на границе Челябинской области и Казахстана закрыли из-за паводка

Для возобновления его работы ждут схода воды
Елена КОЛЧИНА
Приграничный участок затопило. Фото: КНБ республики Казахстан

Приграничный участок затопило. Фото: КНБ республики Казахстан

Из-за паводка временно прекратил работу пункт пропуска на границе России и Казахстана в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского Комитета национальной безопасности.

Не работает автомобильный пункт пропуска «Желкуар». Он находится напротив пункта пропуска «Мариинский» в Брединском районе. С 29 марта казахстанские пограничники не пропускают людей, машины и грузы. Водителям рекомендуют выбирать альтернативную дорогу через границу.

На какой срок закрыли участок границы, пока не определили. Все будет зависеть от хода паводка.

Ранее челябинским автомобилистам посоветовали не ездить в сторону Орска из-за поврежденного моста.

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