Центр коммунального сервиса рассказал, как будут вывозить листву из дворов многоквартирных домов

Фото: ЦКС

Предприятия коммунальной сферы Челябинской области готовятся к большому фронту сезонных работ. Уже с 17 апреля в регионе официально стартуют субботники. Соответствующее распоряжение губернатора было подписано накануне.

Отметим, что к зоне ответственности Центра коммунального сервиса в этом вопросе относится вывоз уличного смета, который скапливается после уборки дворов многоквартирного жилого фонда.

Уличный смет, собранный на территории примыкающей к многоэтажным жилым домам, относится к твердому коммунальным отходам (ТКО). В его состав входят: большое количество облетевшей прошлогодней листвы, опавшие небольшие веточки, мусор, который могли обронить прохожие: мелкие бумажки, бутылки, окурки, упаковка от снеков и другие подобные мелкие отходы.

ЦКС ведет деятельность в трех кластерах: Челябинском, Карабашском и Магнитогорском, в состав которых входит 31 муниципальное образование.

Работы по вывозу собранного в ходе субботней уборки дворов в Челябинском и Магнитогорском кластере будут строится следующим образом:

Регламент* работы в Челябинском и Магнитогорском кластерах

Собранную в жилом многоквартирном фонде листву будут вывозить отдельные мусоровозы. Для эффективной работы в этом вопросе Центр коммунального сервиса разработал регламент взаимодействия с управляющими компаниями. Данный документ определяет порядок действий, для всех вовлеченных в уборку уличного смета сторон.

Действие 1. До начала субботника УК необходимо определить точки складирования уличного смета, собранного во дворах МКД. При определении точек сбора необходимо учесть: наличие транспортной доступности (вблизи должна быть дорога общего пользования, к месту складирования можно было подъехать мусоровозу - в выбранной локации требуется обеспечить отсутствие помех в виде припаркованных автомобилей или ведения ремонтных работ с перекопанным проездом).

Действие 2. УК необходимо сформировать реестр точек сбора и предоставить его в виде подписанного документа в ЦКС. Сведения можно направить по электронной почте: в Челябинском кластере — subbotnik@cks174.ru, в Магнитогорском кластере — subbotnikmgn@cks174.ru.

Действие 3. Уличный смет необходимо складированию в мешки объемом 120 литров.

Действие 4. Заявки на вывоз собранных отходов необходимо направлять заблаговременно на те же электронные ящики: в Челябинском кластере — subbotnik@cks174.ru, в Магнитогорском кластере — subbotnikmgn@cks174.ru.

Из-за того что маршрут движения мусоровозов формируется накануне, вывоз отходов в день получения заявки от УК невозможен! В заявке на вывоз необходимо указать:

а) Перечень точек сбора и количество мешков с уличным сметом.

б) Не менее 2-х контактных лиц от УК, ответственных за погрузку мешков в мусоровоз. Обязательно требуется указать контактные телефоны.

Действие 5. После поступления заявки, представитель ЦКС связывается с УК для согласования даты и времени** вывоза отходов с точек сбора.

Действие 6. При погрузке мешков в мусоровоз УК обеспечивает присутствие ответственного за погрузку в точке сбора, а также обеспечивает присутствие достаточного количества грузчиков для исключения простоя транспортного средства. По окончании погрузки мешков представитель УК подписывает акт приема-сдачи мешков (талон) в двух экземплярах. Один экземпляр остается у УК.

Еще раз подчеркнем, что данный порядок действует исключительно для Челябинского и Магнитогорского кластеров.

В Карабашском кластере согласован иной принцип вывоза уличного смета из дворов многоквартирного жилого фонда:

Регламент* работы в Карабашском кластере

Управляющие Компании собирают уличный смет с придомовой территории в полиэтиленовые мешки и небольшими партиями складируют в баки, установленные на контейнерных площадках, не допуская при этом переполнения мусорных накопителей. Таким образом, будет обеспечен равномерный вывоз ТКО и отходов от субботников с придомовой территории в течении всего периода сезонных работ.

Еще раз подчеркнем, что в соответствии с утвержденными регламентами вывозится будет только уличный смет, собранный на придомовой территории многоквартирного жилого фонда. К таким отходам относятся: листва, мелкие веточки, окурки, бутылки, упаковка от снеков и другой подобный мелкий мусор. Иные же виды отходов, такие как, например, бревна, спилы деревьев, срубленные сучья, обрезь веток, кустарников не относятся к уличному смету и не вывозятся региональным оператором за счет средств тарифа на услугу по обращению с ТКО. Решить вопрос с вывозом и утилизацией таких отходов должен их собственник либо компания, которая осуществляла санитарную подрезку растений. Если же такую организацию невозможно установить, то вывозом отходов должна управляющая жилым фондом организация.

*Регламент носит рекомендательный характер

**Дата и время могут быть изменены с учетом погодных условий, при обязательном согласовании с управляющей организацией.