Челябинскую область перестали считать неблагополучной по гриппу и ОРВИ

За неделю заболеваемость снизилась Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинской области уменьшилась заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. Сейчас она ниже эпидемического порога на 22%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе ситуацию с инфекциями еще называли неблагополучной, но с тех пор уровень заболеваемости упал на 8,6%, и специалисты изменили статус на «благополучный».

— По данным лабораторного мониторинга, продолжается циркуляция вирусов гриппа В и А, также выявляются риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, — уточнили в Роспотребнадзоре.

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