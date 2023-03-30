В Челябинске скончалась известная языковед Людмила Шкатова

Людмила Шкатова скончалась в 82 года. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

Из жизни ушла языковед, первый декан историко-филологического факультета ЧелГУ Людмила Шкатова. Профессору было 82 года.

Людмила Шкатова была руководителем трех научных экспедиций по изучению живой речи в Златоусте. За свою карьеру она написала более 200 научных публикаций.

Людмила Александровна – автор дистанционных курсов «Риторика» и «Русский язык и культура речи». Она входит в ученый совет Российского терминологического общества, в совет по защите докторских диссертаций в Челябинске и Екатеринбурге. А в родном ЧелГУ она основала научную школу по проблемам номинации и коммуникации (филология).

Еще 50 лет назад Людмилу Александровну наградили Почетной грамотой Министерства просвещения. А в 1999 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». По итогам XX века международный биографический центр Англии отметил Людмилу Шкатову как «выдающуюся женщину мира». Также была отмечена «За заслуги перед Челябинской областью».

Коллектив ЧелГУ выразил соболезнование близким Людмилы Александровны. Место и время прощания с великой ученой пока неизвестны.

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