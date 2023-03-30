В Челябинской области полицейский вытащил школьницу из реки Миасс

Школьница рисковала получить серьезное обморожение Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Миасском полицейский спас из реки 15-летнюю школьницу.

Житель села случайно заметил девочку, разгуливавшую по пояс в ледяной воде под мостом. Он вызвал экстренные службы.

Школьница не выходила из реки, поэтому оперуполномоченный Михаил Куренков сам зашел в воду и вытащил девочку на берег.

— Она была передана прибывшим на место происшествия медикам и доставлена в больницу. Благодаря действиям полицейского девочка не получила серьезного переохлаждения, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее в Челябинской области сотрудник полиции спас при пожаре в общежитии четырех человек.

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