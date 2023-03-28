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НовостиОбщество28 марта 2023 15:10

В Челябинске переименуют площадь

С прежним названием достопримечательность города проходила 90 лет
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Территория, у которой были шансы стать «Площадью международного сотрудничества» в честь форумов ШОС и БРИКС в итоге заполучила иное имя — «Площадь Искусств». Об этом пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

— Проблема с переменой названия стояла остро: 90 лет пространство у оперного театра чтило память главного советского безбожника, революционера Емельяна Ярославского и депутаты больше не могли это терпеть, — добавляют авторы паблика. — Казалось бы, теперь от саммитов в городе не осталось и следа, но нет — в 2019-м на той же площади как заложили «Сад ШОС и БРИКС» (помпезно с участием бывшего главы региона), так он благополучно и растёт.