«Шел в больницу, чтобы проведать жену»: в Копейске мужчина умер на глазах у прохожих

Его смерть попала на камеру домофона. Фото: Интерсвязь

В Копейске Челябинской области мужчина умер на глазах у прохожих, когда шел в больницу к жене. Инцидент попал на камеру домофона на улице Томилова. Судя по кадрам, копейчанин шел по двору, когда ему резко стало плохо. Мужчина присел на заборчик, а затем рухнул на асфальт.

Все это увидели две женщины, проходившие мимо. Они хотели чем-то помочь мужчине, но в итоге пришлось вызывать медиков. Приехавшая бригада скорой помощи тоже не смогла откачать его, у копейчанина остановилось сердце.

По словам жителей Копейска, которые были знакомы с мужчиной, он шел в больницу к своей жене. Ее в этот момент готовили к операции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru