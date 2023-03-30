Муниципалитетам Челябинской области передали новые автомобили

Фото: t.me/chelyabushka.

Челябинский губернатор принял участие в передаче муниципалитетам нового транспорта. Как пишут в паблике «Челябушка», Алексей Текслер предпочёл лично передать ключи от 66 машин в торжественной обстановке на площади Революции в Челябинске.

— Подарок внушительный (разжиться удалось за счёт регионального и федерального бюджетов). Парк школьных автобусов обновился наполовину, у скорой помощи — на две трети. Получили технику и ФАПы, — комментируют новость авторы телеграм-канала. — Отрадно, что власти занимаются не одним лишь общественным транспортом. И никаких зарубежных брендов — сплошное импортозамещение: «Газели», «Луидоры», «УАЗы», «ПАЗы» и «КамАЗ».