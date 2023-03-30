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НовостиОбщество30 марта 2023 9:07

Муниципалитетам Челябинской области передали новые автомобили

Транспортом обеспечили школы, ФАПы и станции скорой помощи
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka.

Фото: t.me/chelyabushka.

Челябинский губернатор принял участие в передаче муниципалитетам нового транспорта. Как пишут в паблике «Челябушка», Алексей Текслер предпочёл лично передать ключи от 66 машин в торжественной обстановке на площади Революции в Челябинске.

— Подарок внушительный (разжиться удалось за счёт регионального и федерального бюджетов). Парк школьных автобусов обновился наполовину, у скорой помощи — на две трети. Получили технику и ФАПы, — комментируют новость авторы телеграм-канала. — Отрадно, что власти занимаются не одним лишь общественным транспортом. И никаких зарубежных брендов — сплошное импортозамещение: «Газели», «Луидоры», «УАЗы», «ПАЗы» и «КамАЗ».