В Челябинске драка водителя и пассажира маршрутки обернулась уголовным делом

Фото: vk.com/chp_chelyabinsk_74
В Челябинске подравшийся с водителем маршрутки пассажир сам пришел в полицию, не дожидаясь пока его разыщут. На такой шаг мужчина решился, прочитав о себе в новостях и посмотрев видео с потасовкой.
Как сообщили в УМВД города, после проверки в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Пассажир порезал маршрутчику лицо разбитой бутылкой.
Пока что с фигуранта уголовного дела взяли подписку о невыезде. Известно, что участнику драки 46 лет, у него уже имеется судимость.
Напомним, в жестокую схватку перерос конфликт водителя и пассажира автобуса №72 По рассказам очевидцев, водитель попытался высадить пьяного мужчину на остановке «Сад Победы», но столкнулся с яростным сопротивлением.
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