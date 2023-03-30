В Челябинске драка водителя и пассажира маршрутки обернулась уголовным делом

Фото: vk.com/chp_chelyabinsk_74

В Челябинске подравшийся с водителем маршрутки пассажир сам пришел в полицию, не дожидаясь пока его разыщут. На такой шаг мужчина решился, прочитав о себе в новостях и посмотрев видео с потасовкой.

Как сообщили в УМВД города, после проверки в полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пассажир порезал маршрутчику лицо разбитой бутылкой.

Пока что с фигуранта уголовного дела взяли подписку о невыезде. Известно, что участнику драки 46 лет, у него уже имеется судимость.

Напомним, в жестокую схватку перерос конфликт водителя и пассажира автобуса №72 По рассказам очевидцев, водитель попытался высадить пьяного мужчину на остановке «Сад Победы», но столкнулся с яростным сопротивлением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.