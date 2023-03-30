Челябинцам будет проще купить дома с землей по госпрограммам

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Один из лидеров ипотечного рынка в регионе – Абсолют Банк – запустил кредитование домов с землей и таунхаусов в рамках госпрограмм. По словам Юлии Ниловой, руководителя Абсолют Банка в Челябинске, теперь в рамках семейной ипотеки и госпрограммы 2020-2024 можно взять займ не только на приобретение квартиры в новостройке, но также на покупку дома с земельным участком или таунхауса.

— Уже сейчас количество заявок на такие объекты выросло в 1,5 раза, — комментирует Юлия Нилова. — Дом с землей или таунхаус должен находиться в регионе присутствия банка, быть частью типовой застройки (например, коттеджного поселка) с наличием основных коммуникаций. Продавцом обязательно должно быть юридическое лицо или ИП. В противном случае это будет уже вторичная недвижимость, и она под условия госпрограмм не подходит. У нас по факту нет ограничений по площади земельного участка: важно, чтобы сам дом (или его проект) не был постройкой из дерева или каркасных конструкций. Допустим абсолютно любой уровень строительной готовности. Что касается первоначального взноса, то он, по общим условиям «Семейной ипотеки» и госпрограммы 2020-2024, должен быть не менее 15% от стоимости объекта. Ставка по «Семейной ипотеке» – 5,99% годовых, по госпрограмме 2020-2024 – от 7,35% годовых. Срок кредита – до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно онлайн, прямо на сайте банка.

По данным Абсолют Банка, южноуральцы в последние 2-3 года все чаще интересуются такими объектами недвижимости, как дома с землей. В среднем стоимость таких объектов в регионе достаточно высока – более 6 млн рублей (на март 2023). Купить такую недвижимость без привлечения заемных средств для большинства проблематично или вовсе невозможно. Поэтому распространение госпрограмм с дополнительно субсидированными ставками на дома с землей и таунхаусы — это важное преимущество, которое значительно расширяет круг потенциальных покупателей.