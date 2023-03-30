В сети обсуждают смерть водителя фуры, попавшей в массовое ДТП с пятью погибшими под Челябинском

После столкновения легковушка превратилась в груду металла. Фото: МЧС

В социальных сетях обсуждают смерть водителя большегруза, который попал в массовое ДТП с пятью погибшими в Троицком районе. Знакомые с ситуацией южноуральцы пишут, что после аварии он сильно переживал, и в итоге у мужчины не выдержало сердце. Как ранее сообщали в ГИБДД, большегруз ехал из Екатеринбурга в Казахстан. Внутри прицепа у него лежал лес.

Обновлено 16:05:

В Следственном комитете опровергли смерть водителя фуры.

— Он жив, — рассказал старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, авария случилась в первом часу ночи 26 марта в Челябинской области. 22-летняя девушка ехала за рулем ВАЗ-21102 из поселка Ясные Поляны в Поселок Карсы. В какой-то момент она вылетела на встречную полосу и столкнулась в грузовиком Iveco. Вместе с девушкой в салоне ехали четверо подростков — два мальчика и две девочка 14-15 лет. И все они скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП, а прокуратура организовала проверку. Кроме этого, аварией заинтересовался руководитель СК России Александр Бастрыкин.

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