Проектировщик нового моста на улице Энгельса будет судиться с мэрией Челябинска

Мост должен соединить улицы Энгельса и краснознаменную Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «УралДорПроект» подала иск к администрации Челябинска. Спор возник из-за контратак на проектирование моста по улице Энгельса. Подрядчик требует расторгнуть договор и выплатить ему задолженность в сумме 12,9 млн рублей. Данные об этом опубликованы в картотеке дел Арбитражного суда Челябинской области.

Стоимость контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, который «УралДорПроект» заключил с челябинским Комитетом дорожного хозяйства, составила 30 млн рублей. По данным портала госзакупок, срок исполнения работ истек 20 марта. В мэрии ждут полного исполнения контракта, а проектировщик требует прекратить договор и оплатить лишь часть работ. Первое заседание по делу в суде назначили на 15 мая.

Напомним, новый мост через реку Миасс должен соединить улицы Энгельса и Краснознаменную. В мэрии Челябинска рассчитывают с помощью него повысить транспортную доступность северо-запада. С предварительным проектом планировки возникли трудности уже на первых публичных слушаниях. Участники сомневались в необходимости трамвайной ветки на мосту.

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