В Челябинской области собираются расширить льготы на газификацию

На проведение газа в дом можно получить максимум 100 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области собираются расширить региональные льготы на газификацию. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутатов губернатор Алексей Текслер.

Если документ одобрят в Заксобрании Челябинской области, пополнится список тех, кто вправе получить выплату на проведение газа. Как уточнили в пресс-службе губернатора, в перечень войдут отдельно живущие южноуральцы и семьи с детьми, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Также выплаты будут назначать инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей умерших инвалидов и участников ВОВ. На льготы смогут рассчитывать инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий.

Выплата на газификацию составляет до 100 тыс. рублей.

По словам Алексея Текслера, льготы нужны, так как жители Челябинской области испытывают трудности с покупкой дорогостоящего газового оборудования.

— Порядка 20 населенных пунктов в этом году будет газифицировано, а также в этом году у нас большой план по догазификации, — сообщил глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.