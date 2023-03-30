Шубы и чемоданы вышли из тренда: с приходом весны жители Челябинской области стали массово избавляться от неожиданных вещей

Фото: Полигон ТБО

На Полигоне ТБО в Полетаево подвели итоги работы сортировочных комплексов за март 2023 года. С приходом тепла южноуральцы приступили к генеральной уборке и начали традиционно избавляться от старых вещей: мебели, одежды, домашней утвари. Отметим, что подобное явление имеет ежегодный характер: как только столбик термометра начинает расти вверх, сначала на контейнерных площадках, а позже – и на полигоне оказывается огромное количество «сезонного» мусора. Обычно это крупногабаритные отходы. В этом году сотрудники сортировочных комплексов «Полигона ТБО» отмечают довольно необычный морфологический состав поступающих ТКО – люди стали массово избавляться от шуб из натурального меха, кожаных дубленок и чемоданов.

Только в марте сортировщикам удалось выбрать более 100 предметов верхней одежды из материалов животного происхождения. Несмотря на то, что чемоданов оказалось в разы меньше – около 35 штук, сотрудники полигона уверяют: раньше дорожные аксессуары на конвейерные линии попадали редко, независимо от времени года.

Фото: Полигон ТБО

«Конечно, чемоданы, дорожные сумки и верхнюю одежду всегда выбрасывали, но чтобы в таком количестве и за один месяц – явление необычное. Каждый день находим в смешанных потоках от одного до трех чемоданов. Шубы и дубленки уже перестали считать, их слишком много. Особенно удивляет, что очень много одежды из натуральных материалов. И, кстати, довольно неплохого качества, целые», – рассказали на предприятии.

Об истинных причинах того, почему дорогостоящие вещи отправляются в мусорные контейнеры, стоит только гадать. И, если шубы зачастую оказываются выброшенными из-за прожорливой моли и дорогостоящей реставрации, а натуральный мех и вовсе выходит из моды, то ситуация с массовым избавлением от чемоданов – загадка.

«Может быть, южноуральцы обновляют чемоданы и выбрасывают зимние вещи, потому что планируют путешествия в теплые регионы и страны в этом году?», – с улыбкой предположили на мусоросортировочном комплексе №1 Полигона ТБО в Полетаево.

Фото: Полигон ТБО

Впрочем, кроме шуток, сортировщики отметили и положительную тенденцию. В течение первого квартала 2023 года была отмечена динамика улучшения качества некоторых фракций твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон. Например, картон и пластиковая тара, которые оказываются на конвейерных линиях, стали более чистыми и пригодными к вторичной переработке. Подобную тенденцию специалисты связывают с реализацией проекта по первичной сортировке отходов среди населения с помощью специальных желтых емкостей.

Напомним, необычные яркие баки стали устанавливать на контейнерных площадках Челябинска в конце декабря по инициативе регионального оператора по обращению с ТКО. Целью проекта является увеличение извлекаемых ценных фракций для последующего возврата в производственный цикл. Благодаря разделению отходов по видам – бумаге, пластику, стеклу и металлу – больше полезного вторсырья обретет вторую жизнь в виде новых вещей. Внедрение первичной сортировки поможет добиться значительного снижения объемов «мусорных хвостов» и, как следствие, замедлить неизбежный процесс заполнения карты захоронений неперерабатываемыми отходами. А значит – снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду уже сегодня.