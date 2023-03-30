На улице Гранитной в Челябинске сделают новую дорогу с парковочными местами

Подрядчику предстоит выполнить большой объем работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект реконструкции улицы Гранитной в Челябинске успешно прошел госэкспертизу. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, на ул. Гранитной на участке от Копейского шоссе до ул. Дзержинского сделают двухполосную дорогу, тротуары и газоны. Подрядчику предстоит осуществить перенос сетей водопровода и канализации, обустроить парковки, сделать освещение, установить светофоры и дорожные знаки, а также нанести разметку.

Источник: администрация Челябинска

— Появление новой дороги станет логичным продолжением реконструкции улицы Агалакова, начатой в прошлом году. Дороги ведут в жилой микрорайон, в котором много лет отсутствует полноценная дорожная и пешеходная инфраструктура, — объяснили в городской администрации.

Все работы собираются завершить в октябре 2025 года.

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