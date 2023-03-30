УФАС приостановило торги на создание интеллектуальной транспортной системы в Челябинске и Магнитогорске

Интеллектуальная транспортная система создается для предотвращения ДТП и пробок на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФАС проверяет аукцион на создание интеллектуальной транспортной системы в Челябинске и Магнитогорске. Сейчас торги с начальной ценой контракта в 207,8 млн рублей приостановлены. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Первую жалобу на электронный аукцион подало пермское АО «ЭР-Телеком Холдинг». Компания указала, что заказчик не установил в закупке ограничения на допуск ряда товаров из иностранных государств. Речь идет об оборудовании: мониторы, проекторы, оптические приборы, электрическая сигнализация, оргтехника и т.п.

Кроме того, компания обратила внимание, что в техзадании к аукциону содержится неполная информация. В документах говорится об установке детекторов транспорта, а также дорожных контроллеров на светофорах. Однако самой схемы расстановки этих объектов там нет.

— Такие обстоятельства приводят к ограничению конкуренции, и к намеренному преимуществу участников закупки, которые обладают информацией о существующей схеме расстановки средств регулирования дорожного движения, — указано в жалобе.

У ООО «Швабе Москва» претензии к торгам оказались точно такими же, как и у пермской компании. В своей жалобе они тоже указали на отсутствие ограничений по допуску ряда товаров из зарубежных государств.

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