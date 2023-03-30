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НовостиПроисшествия30 марта 2023 15:10

На трассе в Челябинской области столкнулись четыре грузовых автомобиля

В ДТП пострадал один человек
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Вечером 30 марта в Челябинской области столкнулись четыре грузовых автомобиля. В ДТП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около пяти часов вечера на 143 км автодороги Челябинск – Троицк.

— Предварительно установлено, что водитель КАМАЗа врезался в стоящую «Газель», после чего та вылетела на встречную полосу и столкнулась грузовиком Howo, — уточнили в ГИБДД. — КАМАЗ после столкновения с «Газелью» врезался в грузовик Mercedes с полуприцепом.

В результате ДТП травмы получил водитель «Газели». Мужчину увезли в больницу.

Сейчас на участке трассы организовано реверсивное движение. На месте аварии работают три экипажа ДПС.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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