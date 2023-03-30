В Челябинске возбудили уголовное дело против водителя фуры, сбившего пешехода на проспекте Ленина

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске на водителя фуры, который накануне сбил мужчину на проспекте Ленина, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— В отношении 55-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — уточнили в надзорном ведомстве.

Водителю фуры грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло около пяти часов вечера вблизи дома №12 по проспекту Ленина. Водитель фуры Mercedes остановился на пешеходном переходе из-за пробки, но потом продолжил движение и наехал на мужчину, который переходил дорогу. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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