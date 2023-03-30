Челябинцы с наступлением весны стали выбрасывать шубы в мусорные баки

Фото: Полигон ТБО

На Полигоне ТБО в Полетаево подвели итоги работы сортировочных комплексов за март. С приходом весны жители Челябинской области в основном избавляются от старых вещей: мебели, одежды, домашней утвари. Однако в текущем году сортировщики отмечают довольно необычную особенность – в мусорных баках все чаще начали оказываться шубы из натурального меха, кожаные дубленки и чемоданы.

За месяц сотрудникам сортировочных комплексов удалось найти более 100 предметов верхней одежды из материалов животного происхождения. А вот чемоданов было чуть поменьше – около 35 штук. Сортировщики заявляют: раньше дорожные аксессуары на конвейерные линии попадали редко.

Об истинных причинах того, почему дорогостоящая верхняя одежда оказывается в мусорке, стоит только догадываться. И, если шубы чаще всего оказываются выброшенными из-за прожорливой моли и дорогостоящей реставрации, а натуральный мех и вовсе выходит из моды, то ситуация с массовым избавлением от чемоданов – загадка.

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