В Челябинске с 1 апреля изменят маршруты троллейбусов

На время поменяют два маршрута Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске снова на выходные приостановят движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту. 1 и 2 апреля электротранспорт не сможет проехать по участку проспекта от перекрестка с улицей Молдавской до улицы Молодогвардейцев. По альтернативным маршрутам отправят троллейбусы №12 и №17.

Как объяснили в ОГКУ «Организатор перевозок», по выходным на Комсомольском проспекте занимаются обновлением контактной сети.

С 0:00 1 апреля до 5:00 3 апреля троллейбус №12 будет курсировать по маршруту «АМЗ - Свердловский проспект - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - кольцо Братьев Кашириных».

Одновременно троллейбус №17 станет курсировать по схеме «Молдавская - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал Центральный».

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